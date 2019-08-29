Партия Зеленского объяснилась за подготовку сотен поправок в конституцию

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук объяснил, что партия действительно планирует вносить изменения в конституцию страны, но не «сотнями». Об этом сообщает «Украинская правда».

«Наверное, это было неправильно понято. Когда я говорил о 465 [поправках], я говорил, что нами подготовлено 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди которых в том числе и изменения в конституцию. Это не 465 изменений в конституцию. Это разные вещи», — рассказал он.

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По словам Стефанчука, партия «Слуга народа» предложит около десяти изменений в основной закон Украины. Они касаются уменьшения состава Верховной Рады до 300 человек, введения двух дополнительных оснований для лишения статуса депутата и введения народа как субъекта законодательной инициативы.

28 августа со ссылкой на слова Стефанчука сообщалось, что партия Зеленского готовит 465 поправок в основной закон Украины. Целью этих изменений было заявлено «выгнать тех, кто сидит на потоках». «Мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры», — пояснил Стефанчук. Он отметил, что команда президента понимает, что многие из инициатив не найдут в парламенте поддержки, и готовится к сопротивлению.

Партия «Слуга народа» после прошедших 21 июля выборов в Верховную Раду получила большинство в 254 человека, которое позволяет ей единолично принимать законы, однако этого большинства недостаточно для изменения основного закона страны. Для внесения изменений в конституцию требуется поддержка 300 из 450 депутатов.

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