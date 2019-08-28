Партия Зеленского анонсировала почти 500 поправок в конституцию

Президентская партия «Слуга народа» готовит 465 поправок в основной закон Украины. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на брифинг представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

По словам депутата, в настоящее время определяется очередность внесения законодательных инициатив на рассмотрение парламента. «Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная Рада», — подчеркнул Стефанчук.

Представитель президента не раскрыл содержание готовящихся поправок, однако ответил, что цель некоторых изменений — «выгнать тех, кто сидит на потоках». «Мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры», — пояснил он. В связи с этим, отмечает Стефанчук, команда президента понимает, что многие из инициатив не найдут в парламенте поддержки, и готовится к сопротивлению.

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Партия «Слуга народа» после прошедших 21 июля выборов в Верховную Раду получила большинство в 254 человека, которое позволяет ей единолично принимать законы, однако оно недостаточно для изменения основного закона страны. Для внесения изменений в конституцию требуется поддержка 300 из 450 депутатов.

Помимо партии Владимира Зеленского, в парламент также прошли партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (43 депутата), бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (25 депутатов), депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» (26 депутатов) и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» (20 депутатов). Кроме того, в Верховной Раде девятого созыва будут заседать 56 беспартийных депутатов.

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