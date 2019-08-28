Названа доля довольных шагами Зеленского украинцев

Спустя 100 дней после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины его деятельность поддерживает 65 процентов граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который совместно провели Фонд «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерива и Киевский международный институт социологии.

Отрицательно оценивают первые шаги нового главы государства и его команды только 13 процентов украинцев, еще 24 процента пока не определились с позицией. Наибольший уровень поддержки деятельности президента зафиксирован в западных областях страны — там его действия положительно оценили 72 процента населения. В южных регионах Украины Зеленского поддерживает наименьшая доля населения — 48 процентов.

Как отмечают авторы исследования, такой уровень общественного доверия президенту является беспрецедентным для Украины. С учетом антирейтинга, баланс доверия-недоверия к гаранту конституции составляет 53 процента. Положительный баланс также был зафиксирован у двух приближенных к Зеленскому политиков — лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова (25 процентов) и руководителя офиса президента Андрея Богдана (5 процентов).

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Ранее стало известно, что рейтинг антипатий украинцев возглавил бывший глава государства Петр Порошенко. Респондентам задавался вопрос «Как вы в целом относитесь к этому политику — положительно, отрицательно или нейтрально?» о нескольких общественно-политических деятелях. Говоря о предшественнике Зеленского, 70,9 процента респондентов оценили его отрицательно. Поддерживают бывшего президента 12,7 процента граждан.

Владимир Зеленский выиграл во втором туре президентских выборов, получив поддержку 73 процентов избирателей. Спустя два месяца на парламентских выборах его партия «Слуга народа» заручилась поддержкой 43 процентов украинцев. Кроме того, кандидаты от партии одержали победу в 130 из 199 одномандатных округах.

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