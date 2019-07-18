Зеленский отказал в доверии чиновникам и захотел войти в историю

Президент Украины Владимир Зеленский хочет войти в историю страны. Об этом он заявил на YouTube-канале «Зе! Президент».

«Я бы хотел, чтобы все нас уважали. Потому что нет ни одной команды президента Украины за все 30 лет, которого, или которых, люди на улице узнавали бы и радовались бы, и очень уважали», — объяснил он. По словам главы государства, для этого он хочет «сделать что-то», чтобы стать первым примером такого политика на Украине.

Кроме того, украинский лидер пожаловался на недоверие к чиновникам не из своего круга общения. «Получилось так, что нельзя верить более чем никому. То есть совсем нет людей, которым можно доверять», — признался Зеленский. Все украинские госслужащие берут взятки и «воруют с улыбкой на лице», отметил он, посчитав такое поведение цинизмом высшего уровня.

Ранее сообщалось, что в том же интервью политик объяснил, почему он и сотрудники его офиса искупались на общественном пляже. По словам главы государства, таким образом он демонстрирует желание быть «ближе к людям».

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