В обращении Зеленского к нации нашли угрозу

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал украинцев сообщать на горячую линию Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о фактах коррупции, может дестабилизировать ведомство. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета общественного контроля НАБУ.

В публикации отмечается, что бюро не занимается расследованием всех коррупционных преступлений, а лишь правонарушениями, которые совершаются высшими должностными лицами, чиновниками и лицами, представляющими угрозу национальной безопасности. «Из-за ложной информации о полномочиях бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях», — отмечается в сообщении.

Из-за видеообращения Зеленского может произойти дестабилизация работы бюро, считают в совете. В частности, по информации структуры, большинство украинцев не являются специалистами, они полностью доверяют словам украинского лидера и будут требовать от органа расследования тех дел, которые ему неподведомственны.

В связи с этим Зеленского призвали разъяснить сферу ответственности НАБУ и рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупции, если украинский лидер хочет помочь сотрудникам правоохранительных органах.

23 сентября в своем обращении Зеленский попросил украинцев жить честно и следовать закону, а также сообщать обо всех известных им правонарушениях в НАБУ. По его словам, путь Украины к успеху похож на дорогу с двусторонним движением.

Кроме того, президент попросил граждан обращаться в правоохранительные органы и не молчать, если кто-то будет требовать взятку или предлагать участие в других коррупционных схемах. Для этого в видеоролике специально указывается горячая линия НАБУ, на которую Зеленский попросил украинцев звонить и уведомлять обо всех известных им нарушениях закона.

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