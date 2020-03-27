Украина бросила певицу Maruv в России

instagram.com/maruvofficial

Певица Maruv пожаловалась на то, что украинские власти не заботятся о своих гражданах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса, а вместо этого просто ими «жопу вытирают». Она записала в Instagram Stories матерное видеообращение, в котором рассказала о том, как ее бросили в России.

По словам артистки, в консульстве ее отказались консультировать по поводу того, как ей вернуться домой, подчеркнув, что «тот, кто хотел выехать, уже выехал».

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«Друзья, я просто в огромнейшем шоке. Я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как мне добраться домой, как попасть туда сейчас, какие варианты есть. И это просто самое конченное, самое невежественное консульство, которое может быть. Девушка-оператор — просто психованная идиотка; второй раз, когда я перезваниваю уточнить информацию, она просто скидывает. Даже не берут трубку. Не могут объяснить нормально. Когда ты говоришь: "Я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой, скажите, как мне это сделать", они просто говорят одну заученную фразу: "Тот, кто хотел выехать, уже выехал"», — заявила Maruv.

«Так не поступают. Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто, ***** [черт подери], жопу вытирают? Это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России. И, ***** [черт подери], у меня такой же паспорт, как у вас, у меня такие же права, гарантированные конституцией, как у вас, и если вы не можете выполнять нормально, непредвзято свою работу, не работайте на этой работе!» — возмутилась певица.

В 2019 году Украина отказалась от участия в «Евровидении». Это произошло после того, как вышедшая в финал национального отбора певица Maruv отказалась от участия в конкурсе.

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