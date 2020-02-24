Певица Maruv нецензурно обратилась к критикам 23 февраля

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, нецензурно ответила комментаторам, раскритиковавшим ее пост с поздравлением с 23 февраля. Свое обращение она опубликовала в Instagram-сторис своего аккаунта.

«У меня опять развелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 февраля. У меня папа служил, дедушка служил в советской армии, хочу и поздравляю», — сказала артистка и нецензурно выругалась.

Корсун при этом добавила, что поздравит мужчин и 14 октября, когда День защитника Отечества празднуется на Украине.

Ранее пользователи сети обратили внимание, что депутат Верховной Рады Илья Кива, который в соцсетях поздравил мужчин с отмененным на Украине праздником 23 Февраля, выступал с резкой критикой этой праздничной даты и считал этот праздник вражеским. В ответ Кива отметил, что каждый может ошибаться.

В 2014 году власти Украины отказались от празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. Праздник перенесли на 14 октября. Помимо этого, Украина запрещает демонстрацию коммунистической символики.

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