Певицу Maruv обокрали третий раз за год

Украинскую певицу Анну Корсун, выступающую под псевдонимом Maruv, обокрали в центре Киева 11 января. Об этом сообщает Regnum.

Как уточняется, из машины певицы неизвестные украли сумку с документами и новогодними подарками. По словам потерпевшей, инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого.

Певица становится жертвой злоумышленников уже в третий раз за год. В апреле 2019 года она рассказала, что ее обокрали в украинском аэропорту Борисполь. Как рассказала артистка, у нее вскрыли чемоданы и украли оттуда ценные вещи.

В марте 2019 года она пожаловалась на аналогичную ситуацию, которая произошла в том же аэропорту. Исполнительница сообщила, что после возвращения из Тель-Авива из ее багажа вытащили бижутерию.

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