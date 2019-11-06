Maruv отреагировала на скандал вокруг признания ее лучшим российским артистом

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, отреагировала на скандал из-за признания ее лучшим российским артистом по версии премии MTV Eurоpe Music Awards. Она опубликовала пост на эту тему в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница заявила, что устала от «бесполезного срача», и попросила научиться читать и перепроверять факты перед тем, как начинать поливать кого-либо грязью. Корсун отметила, что она одержала победу на международной премии MTV EMA не как главный российский артист, а как главный артист по версии MTV Russia — российского филиала телеканала MTV. Она напомнила, что в прошлом году победу в этой категории одержал казахстанский рэпер Jah Khalib, и подчеркнула, что во время своего появления на красной дорожке обозначила, что является уроженкой Украины.

Maruv призналась, что разочарована поступившими в ее адрес оскорблениями и попытками куда-либо приписать ее творчество. По словам звезды, она готова петь для всех, кому нравятся ее композиции. «Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек», — заключила певица.

Ранее концертный директор артистки Кирилл Фельдман также призвал не путать номинации и не подменять понятия. Фельдман объяснил, что Maruv была представлена на премии европейской награды MTV от «MTV Россия», и номинация называлась «Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия"».

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