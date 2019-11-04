Представитель Maruv объяснил ее признание лучшим российским артистом

Концертный директор украинской певицы Maruv, получившей премию MTV Europe Music Awards как лучший российский исполнитель, Кирилл Фельдман призвал не путать номинации и не подменять понятия. Его слова приводит сайт телеканала «360».

Фельдман отметил, что Maruv была представлена на премии европейской награды MTV от «MTV Россия» и номинация называлась «Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия"». «Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России», — добавил он.

Фельдман также напомнил о похожей истории, случившейся несколько лет назад с другим украинским артистом — Иваном Дорном. Тогда певец тоже взял премию MTV и выдвигался от телеканала «MTV Россия».

Ранее 4 ноября на сайте премии MTV Europe Music Awards сообщалось, что украинская певица Maruv (Анна Корсун) получила награду как лучший российский исполнитель. Она опередила рэперов Face и Noize MC, группу Little Big и певицу Zivert.

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