Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» раскрыл план президента Владимира Зеленского «расправиться» с Донбассом.

По словам политика, Киев хотел предоставить неонацистам возможность развязать в регионе большую войну весной 2021 года. Он отметил, что на линии разграничения была сосредоточена ударная группировка из 136 тысяч человек и более 500 танков.

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«Ну, Генштаб не из дураков же Украины состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, предусмотрел нанесение трех рассекающих ударов, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был», — заявил Азаров.

Экс-премьер заключил, что в тот момент Россия провела маневры на границе, которые упредили полномасштабный конфликт и «отрезвила» Киев, после чего последовал откат назад.

Ранее Азаров обвинил президента Владимира Зеленского в предательстве еврейской национальности из-за политики этноцида русских на Украине. По его мнению, сейчас многие русские записывают себя украинцами из-за угроз националистов.

Новый этап эскалации конфликта в Донбассе начался в конце марта. Киев, а также ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Москва сообщила, что проводит учения и перемещает войска в пределах своей территории «там, где считает нужным».