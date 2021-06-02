Порошенко попросил устроить встречу Байдена с Зеленским до саммита с Путиным

Бывший президент Украины Петр Порошенко на встрече с делегацией сенаторов из США попросил устроить встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского до саммита американского лидера с Владимиром Путиным. Об этом 2 июня сообщает «Интерфакс — Украина».

«"Ничего об Украине без Украины" было абсолютно жестким, бетонным требованием при моей каденции. Мы точно должны это сохранить. Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия», — заявил Порошенко.

Он также поднял вопрос о газопроводе «Северный поток-2». «Мы твердо убеждены, что, несмотря на совершенно провальную позицию украинского президента по "Северному потоку", те санкции, которые были введены еще во время работы с США нашей командой, можно вернуть», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет поговорить с Байденом перед встречей американского президента с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча президентов США и России должна состояться 16 июня в Женеве.