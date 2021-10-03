Путин случайно подслушал совещание правительства и попал на видео

Президент России Владимир Путин случайно подслушал совещание членов правительства. Кадры произошедшего показали в эфире телеканала «Россия 1».

На кадрах видно, что российский лидер вошел в свой рабочий кабинет. В это время на его компьютере транслировалось онлайн-совещание премьер-министра Михаила Мишустина с его заместителями. Оказалось, они не заметили появления Путина — так, вице-премьер Марат Хуснуллин продолжил смотреть в свои документы, чтобы что-то зачитать. В этот момент коллеги окликнули его, чтобы тот обратил внимание на появление президента.

«Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что рабочий накал на подъеме находится», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что 26 сентября в начале видеовстречи с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов, Путин обратил внимание на колкости, которыми они обменялись, пока его не было. Президент успел услышать, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил представителям «Справедливой России», что «им нечего сказать».В ответ руководитель фракции Сергей Миронов сказал, что «хорошо смеется тот, кто смеется последний». «Последний перед арестом, в камеру идет последний!» — заключил Жириновский. Услышав это, Путин сказал Жириновскому, что он мрачновато шутит, хотя «день в принципе хороший».