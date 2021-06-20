Президента России Владимира Путина показали за работой на высоте 11 тысяч метров. Кадры из президентского самолета, появившиеся в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», в воскресенье, 20 июня, опубликовал в Telegram-канал «Пул N3».

В отрывке сюжета, посвященного визиту российского лидера в Женеву, где он провел переговоры с главой США Джо Байденом, можно увидеть рабочий кабинет Путина, оборудованный на борту авиалайнера. В частности, на видео показали большой стол в окружении кожаных кресел, за которым президент работал с документами, а также набор подушек и одеял, которыми, по словам корреспондента, Путин так и не воспользовался.

Кроме того, на видео попал момент, когда президентский самолет проходил зону турбулентности. При этом глава государства продолжал работать.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов.