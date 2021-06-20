Россия
 
Последние новости
В США пообещали новые санкции против связанных с «Северным потоком-2» компаний
Сын музыканта Александра Башлачева покончил с собой в Москве 
На выборах в Армении задержали бывшего участника КВН
США объявили о новых санкциях против России из-за Навального
Черчесов прокомментировал запрет на въезд в Данию российских болельщиков
Кравчук дал прогноз о присоединении США к «нормандскому формату»
Названа причина смерти актера из «Убойной силы»
Ученые назвали способ ускорить выздоровление от COVID-19
Повторившую позу из фильма ведущую раскритиковали за отсутствие белья в эфире
Новости партнеров
Прослушать новость

Путина показали за работой на высоте 11 тысяч метров

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президента России Владимира Путина показали за работой на высоте 11 тысяч метров. Кадры из президентского самолета, появившиеся в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», в воскресенье, 20 июня, опубликовал в Telegram-канал «Пул N3».

В отрывке сюжета, посвященного визиту российского лидера в Женеву, где он провел переговоры с главой США Джо Байденом, можно увидеть рабочий кабинет Путина, оборудованный на борту авиалайнера. В частности, на видео показали большой стол в окружении кожаных кресел, за которым президент работал с документами, а также набор подушек и одеял, которыми, по словам корреспондента, Путин так и не воспользовался.

Кроме того, на видео попал момент, когда президентский самолет проходил зону турбулентности. При этом глава государства продолжал работать.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России сравнили Путина с «Джеймсом Бондом от политики» на фоне Байдена
Пушков заявил о «скрытой повестке» саммита Путина и Байдена
Раскрыта стоимость подарка Байдена Путину