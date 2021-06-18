Раскрыта стоимость подарка Байдена Путину

Журналисты раскрыли стоимость подарка, который президент США Джо Байден преподнес российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в швейцарской Женеве. Информация появилась в Telegram-канале РИА Новости.

Сообщается, что Байден выбрал для российского лидера очки-авиаторы Randolph, выполненные по специальному заказу. Стоимость аксессуара составляет 299 долларов (21,6 тысячи рублей). Авторы канала отмечают, что Путин часто появляется на публике в очках описанной модели других брендов, например Chrome Hearts и Cartier.

Помимо этого, президент США подарил коллеге хрустальную статуэтку американского бизона марки Steuben Glass.

Путин, в свою очередь, преподнес политику письменный набор «Москва», который расписан под хохлому.

В июне журналисты британского издания Daily Mail сравнили автомобили Cadillac и Aurus, на которых президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин прибыли на встречу в Женеве. Байден приехал на виллу Ла-Гранж на бронированном Cadillac по кличке «Зверь» стоимостью 1,5 миллиона долларов (108 миллионов рублей). В то же время глава России прибыл на место переговоров на лимузине Aurus Senat. Цена обычного Aurus составляет 18 миллионов рублей, однако, по данным газеты, машина российского лидера оценивается в гораздо большую сумму.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление, запланированы раздельные пресс-конференции.