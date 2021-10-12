Жириновский назвал число заболевших COVID-19 депутатов новой Госдумы

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что 11 депутатов Государственной Думы нового созыва находятся в больнице в связи с заболеванием COVID-19. Это число он назвал в разговоре с ТАСС.

По словам политика, пять депутатов с коронавирусом скончались. Комментируя болезнь заразившихся COVID-19 парламентариев, Жириновский отметил, что «они стали депутатами, но они уже в больнице».

Лидер ЛДПР добавил, что по всей планете необходима «тотальная дезинфекция». Люди не соблюдают правила защиты, поэтому много пациентов с COVID-19 умирают, заключил политик.

Ранее Жириновский сравнил пандемию коронавируса с Гражданской войной и призвал объединиться в борьбе с красными. По словам политика, COVID-19 — это наступающие красные, от которых одни беды. Вместе с тем вакцину лидер партии сравнил с белыми, находящимися в обороне. Он предупредил, что скоро в стране от вируса будет умирать по тысяче человек в день, и призвал всех объединиться и обеспечить победу белых.