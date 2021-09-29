В Госдуме объяснили предложение о ввозе в Россию незарегистрированных препаратов

Предложение Минздрава о разрешении ввоза на территорию России незарегистрированных препаратов актуально в рамках оказания медпомощи пациентам со сложными, редкими заболеваниями. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Сергей Натаров. Он объяснил, что отчасти инициативу можно связать и с пандемией коронавируса: граждане должны иметь возможность выбора вакцин, в том числе зарубежных.

Ранее в сентябре Министерство здравоохранения России предложило ввозить на территорию страны незарегистрированные лекарственные препараты и вакцины. В документе отмечается, что ввозимые в Россию биомедицинские клеточные продукты нужно включить в государственный реестр помимо конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта, который предназначен для его государственной регистрации или «для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям».

Индивидуальный подход

Натаров отметил, что потенциальное нововведение ориентировано не столько на препараты по борьбе с коронавирусом, сколько на помощь россиянам со сложными заболеваниями.

«У нас много людей с индивидуальными проблемами со здоровьем, требующими сложного лечения. Так что логика в этой части совершенно простая и понятная: дать возможность изменений правил ввоза на территорию страны незарегистрированных препаратов, в которых нуждаются пациенты с редкими болезнями», — объяснил политик.

Он добавил, что в России нет запрета на ввоз коронавирусных вакцин. Единственное правило — прохождение клинических испытаний для внесения в реестр.

«Тот же Pfizer, например, можно было ввозить и раньше — вводить новые правила здесь не нужно. Так что все это просто технические вопросы, иностранные препараты не заполнят наш рынок. Хотя вполне логично, что граждане России должны иметь возможность выбора, в том числе и иностранных вакцин. Многие наши соотечественники хотят иметь возможность путешествий в другие страны, что невозможно с вакцинацией отечественными препаратами», — отметил Натаров.

Ранее премьер страны Михаил Мишустин утвердил упрощенные правила ввоза лекарств для тяжелобольных. Новые требования вступят в силу с 1 марта 2022 года. Теперь благотворительные фонды и медицинские организации станут подавать заявления на получение разрешений на ввоз препаратов через единый портал госуслуг.