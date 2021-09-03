Россия
 
Последние новости
Причиной задержания лидера «Мужского государства» мог стать телефонный терроризм
Для россиян подешевел один музыкальный сервис
В России обеспокоились существованием тайных тюрем в Донбассе
Великобритания понесла «катастрофические потери» из-за Brexit
Марсоход Perseverance получил первый образец планетарного грунта
Российский дипломат рассказала о «политическом заказе» в работе ОЗХО
Совладелица Natura Siberica указала на провал «рейдерского захвата» компании
В Киеве придумали «гарантированный» способ сохранить транзит газа
МИД Чехии оценил вероятность прекращения отношений с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне пожаловались на пропажу жизненно важного лекарства от детской эпилепсии

Эпилептолог Пронькинова: пропуск приема лекарства ведет к увеличению приступов эпилепсии
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Россияне сообщили о нехватке жизненно важного противосудорожного препарата «Суксилеп» (этосуксимид) производства немецкой компании Мите ГМБХ Арцнаймиттел. Об этом сообщает РБК со ссылкой на благотворительные фонды «Предание» и «Верное направление».

Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и используется для купирования приступов абсансной эпилепсии у детей. При этом он дает меньше побочных эффектов, чем другие препараты, а пропуск приема лекарства ведет к увеличению или возобновлению приступов эпилепсии, объяснила врач-эпилептолог клиники «Рассвет» Ирина Пронькинова.

По данным издания, препарат перестали получать «десятки семей». К настоящему моменту в фонды поступило 192 обращения о потребности в препарате. В Минздраве отметили, что общая потребность в препарате по всей России составляет около 24 тысяч упаковок. Помимо этого россияне жалуются на пропажу других лекарств от эпилепсии, действующим веществом в которых также является этосуксимид, — «Заронтина» и «Петнидана». Как следует из данных госреестра лекарственных средств, оба препарата на данный момент не имеют регистрации в России.

Отмечается, что информацию о дефиците «Суксилепа» направлена в Минпромторг для принятия мер и обеспечения россиян лекарством.

В 2019 году несколько россиянок были задержаны за покупку для своих детей «Фризиума» — незарегистрированного лекарства для лечения эпилепсии. В частности, в июле была задержана за получение посылки с 400 таблетками Елена Боголюбова. 15 августа еще одну россиянку задержали за посылку с «Фризиумом» для сына, больного эпилепсией. На нее завели дело, но 19 августа его прекратили.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тяжелобольной российский ребенок получил льготное лекарство через три месяца
Тяжелобольной ребенок остался без лекарств из-за российских чиновников
В России выделят деньги на зарубежные лекарства для тяжелобольных детей