Россияне пожаловались на пропажу жизненно важного лекарства от детской эпилепсии

Россияне сообщили о нехватке жизненно важного противосудорожного препарата «Суксилеп» (этосуксимид) производства немецкой компании Мите ГМБХ Арцнаймиттел. Об этом сообщает РБК со ссылкой на благотворительные фонды «Предание» и «Верное направление».

Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и используется для купирования приступов абсансной эпилепсии у детей. При этом он дает меньше побочных эффектов, чем другие препараты, а пропуск приема лекарства ведет к увеличению или возобновлению приступов эпилепсии, объяснила врач-эпилептолог клиники «Рассвет» Ирина Пронькинова.

По данным издания, препарат перестали получать «десятки семей». К настоящему моменту в фонды поступило 192 обращения о потребности в препарате. В Минздраве отметили, что общая потребность в препарате по всей России составляет около 24 тысяч упаковок. Помимо этого россияне жалуются на пропажу других лекарств от эпилепсии, действующим веществом в которых также является этосуксимид, — «Заронтина» и «Петнидана». Как следует из данных госреестра лекарственных средств, оба препарата на данный момент не имеют регистрации в России.

Отмечается, что информацию о дефиците «Суксилепа» направлена в Минпромторг для принятия мер и обеспечения россиян лекарством.

В 2019 году несколько россиянок были задержаны за покупку для своих детей «Фризиума» — незарегистрированного лекарства для лечения эпилепсии. В частности, в июле была задержана за получение посылки с 400 таблетками Елена Боголюбова. 15 августа еще одну россиянку задержали за посылку с «Фризиумом» для сына, больного эпилепсией. На нее завели дело, но 19 августа его прекратили.