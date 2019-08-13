Тяжелобольной российский ребенок получил льготное лекарство через три месяца

Больной ребенок из города Балаково Саратовской области, мать которого жаловалась, что третий месяц не может получить льготный препарат, получил лекарство. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного Минздрава Александр Колоколов, передает РИА Новости.

Колоколов отметил, что руководство минздрава взяло ситуацию на контроль. Кроме того, проведены дополнительные переговоры с поставщиками.

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9 августа жительница Балаково Анастасия Ламзова написала во «ВКонтакте», что с мая не может получить для своего пятилетнего сына с инвалидностью льготный противосудорожный препарат «Этосуксимид» («Суксилеп»), и ей приходится самой покупать его за восемь тысяч рублей в месяц. Она писала обращения в поликлинику, областной Минздрав, Росздравнадзор, но в итоге ей посоветовали просто ждать, пока будет совершена закупка.

Как отметили РИА Новости, во время прямой линии президента России Владимира Путина 20 июня стало известно, что проверка в Саратовской области выявила склады с лекарствами, которые не поступают к потребителям.

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