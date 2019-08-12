Тяжелобольной ребенок остался без лекарств из-за российских чиновников

Прокуратура Саратовской области проверит информацию о об отказе выдать больному ребенку жизненно важное лекарство, которое не закупил региональный Минздрав. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед этим глава Балаково Роман Ирисов собирался обратиться в прокуратуру и выяснить обстоятельства произошедшего. После этого чиновники пообещали обеспечить семью медикаментом «в ближайшие три-пять дней по индивидуальной закупке», сообщает издание «Версия-Саратов».

9 августа жительница Балаково Анастасия Ламзова написала во «ВКонтакте», что с мая не может получить для своего пятилетнего сына с инвалидностью льготный противосудорожный препарат «Этосуксимид» («Суксилеп»), и ей приходится самой покупать его и тратить на это по восемь тысяч рублей в месяц. Она писала множество заявлений в поликлинику, областной Минздрав, Росздравнадзор, но в итоге ей посоветовали просто ждать, пока не будет совершена закупка.

«Ждать!! Предоставляете? Ждать — когда Минздрав Саратовской области закупит такой важный и такой необходимый для жизни Семы препарат, который нужен ему каждый день!», — написала женщина.

К посту она приложила ответ из министерства, в котором сказано, что ведомство не может обеспечить пациентов этим препаратом, потому что поставщики не хотели участвовать в закупках. Ламзова отметила, что «Суксилеп» стало сложно купить в аптеке, и она боится, что ее сын останется без лекарства, и его состояние ухудшится.

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