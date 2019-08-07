Закупки жизненно важных лекарств для россиян оказались сорваны

Количество несостоявшихся государственных тендеров по закупкам жизненно важных лекарственных средств (ЖВЛС) в 2018 году составило 60,8 тысячи случаев, пишет «Коммерсантъ». Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Подавляющее большинство сорванных тендеров в 2018 году проводились на региональном уровне — на федеральный пришелся только 21 конкурс. Общий объем непроизведенных закупок достиг 39,7 миллиарда рублей: 37 миллиардов на региональном уровне и 2,7 миллиарда — на федеральном. В 2017 году было зафиксировано только 31,8 тысячи сорванных тендеров.

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Главной причиной срывов издание называет новую политику Минздрава. Согласно ей, госзаказчик должен назначать начальную максимальную цену контракта (НМЦК), которая не может быть превышена в ходе торгов. Она определяется по довольно сложной схеме, включающей несколько компонентов. Заказчик должен ориентироваться на среднюю цену по аналогичным закупкам за последний год, а также на специальную референтную цену, которая рассчитывается автоматически по формуле и отражается в единой информационной системе (ЕИС).

В результате начальная цена оказывается слишком низкой, и многие поставщики отказываются участвовать в тендерах. В этом случае по закону заказчик должен незначительно повышать цену и объявлять новый конкурс, однако на это уходит слишком много времени — не меньше месяца, пишет издание.

На федеральном уровне в 2018 году чаще всего срывались тендеры на поставку препарата ламивудин для лечения ВИЧ. Он является основным средством в большинстве схем лечения.

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