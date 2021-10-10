Жириновский сравнил пандемию c Гражданской войной и призвал бороться с красными

Лидер ЛДПР сравнил коронавирус с красными в Гражданской войне, а вакцину — с белыми

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил пандемию COVID-19 с Гражданской войной и призвал объединиться в борьбе с красными. Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале.

По словам Жириновского, коронавирус — это наступающие красные, от которых одни беды. «Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку», — написал он.

Вакцину политик сравнил с белыми, находящимися в обороне. Он предупредил, что скоро в России от вируса будет умирать по тысячи человек в день, и призвал всех объединиться и обеспечить победу белых.

Ранее сообщалось, что Жириновский предложил переименовать президента России в Верховного правителя. «Верховный правитель России. Звучит гордо, смело, ответственно и производит оптимистическое отношение к гражданам», — заявил Жириновский и уточнил, что ЛДПР намерена внести соответствующие поправки.