Жириновский предложил переименовать президента России в «Верховного правителя»

Владимир Жириновский: будем вносить поправку, чтобы переименовать должность президента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента России. Политик считает, что главу государства следует называть «Верховным правителем». Об этом он рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

«Верховный правитель России. Звучит гордо, смело, ответственно и производит оптимистическое отношение к гражданам», — заявил Жириновский и уточнил, что ЛДПР намерена внести соответствующие поправки.

При этом политик отметил, что партия поддерживает новый законопроект о замене названия должности губернаторов на глав регионов. «Одинаковое наименование должностей — глава региона, и никаких там президентов, ханов, султанов, гетманов», — подчеркнул председатель ЛДПР.

Ранее Жириновский предложил назначать глав регионов методом Золотой Орды — отменить выборы и ввести в стране аналог «ярлыка на княжение». Таким образом он прокомментировал законопроект о снятии запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд.