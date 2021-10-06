Жириновский предрек распад Грузии

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Грузии грозит распад. По его словам, в Рустави может произойти захват тюрьмы, в которой сейчас находится бывший президент страны Михаил Саакашвили. Видеозапись с выступлением политика опубликована на YouTube-канале ЛДПР-ТВ.

Жириновский уверен, что Грузия находится в состоянии системного кризиса, и в ближайшее время Саакашвили вместе со своими соратниками может попытаться совершить госпереворот.

«Саакашвили найдет точку опоры, и вся оппозиция там соединится, скорее всего, это будет Батуми. Рядом Турция. И турецкие войска будут переодетые в грузинскую форму. И будут идти на Поти, Кутаиси и на Тбилиси. И от Грузии ничего не останется», — сказал Жириновский и добавил, что в итоге «какая-то часть Грузии войдет в НАТО, войдет в Евросоюз».

Он считает, что обострение ситуации в Грузии может привести к большой кавказской войне.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, когда вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции. Последние годы он жил на Украине и возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.

В Грузии Саакашвили был заочно приговорен к нескольким годам тюрьмы. Власти страны отвергли возможность помилования и заявили, что экс-лидер проведет за решеткой весь положенный срок. Его приговор обжалованию не подлежит.