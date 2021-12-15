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Вирусолог предупредил семь раз привившегося Жириновского о последствиях

Вирусолог Чепурнов: семь прививок от COVID-19 за полтора года могут навредить Жириновскому
Начало событий в новости Жириновский сделал седьмую прививку от коронавируса

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Семь прививок от коронавируса, сделанные председателем ЛДПР Владимиром Жириновским с сентября 2020 года по настоящее время, могут оказаться излишними, если не опасными для здоровья. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Не очень понимаю, для чего нужны такие излишества. Даже сильно перестраховывающиеся западные медицинские инстанции ставят в качестве оптимального срока полгода. То есть за те полтора года, что у нас есть вакцина, стоило бы сделать не более трех уколов.

Александр Чепурноввирусолог

Он отметил, что на данный момент существует ряд публикаций, рассказывающих об осложнениях при ревакцинациях.

«Их немного, но они есть. Может возникнуть миокардит, у векторных вакцин, типа «Спутника V», бывают редкие случаи синдрома Гийена-Барре, связанного с воспалительными процессами в нервной ткани», — добавил он.

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Чепурнов отметил, что немало авторитетных ученых выступают против злоупотребления ревакцинацией. Особенно это касается слишком частой ревакцинации для уже переболевших.

«Я согласен с тезисом академика Зверева, что переболевание дает более комплексную защиту, чем вакцинация. На мой взгляд, наилучший иммунитет формируется при совмещении и вакцинации, и иммунитета, приобретенного в результате болезни», — отметил вирусолог.

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что в среду, 15 декабря, сделал седьмую прививку от коронавируса. В этот раз он решил вакцинироваться препаратом «КовиВак».

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Роман Кирьянов
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