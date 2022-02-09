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В ЛДПР прокомментировали информацию о госпитализации Жириновского

Депутат Нилов назвал сплетнями появившуюся в СМИ информацию о госпитализации Жириновского
Ярослав Нилов

Ярослав Нилов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Появившаяся в СМИ информация о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского — сплетни и слухи. Об этом «Ленте.ру» заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Я вам эту информацию подтвердить не могу, так как это просто сплетни и слухи», — прокомментировал он.

Ранее госпитализацию политика опровергли в пресс-службе ЛДПР. Там «Ленте.ру» заявили, что Жириновский хорошо себя чувствует и продолжает работать.

Первое сообщение о госпитализации Жириновского появилось в Telegram-канале «brief ®️незыгарь». Там сообщили, что лидер ЛДПР находится в ЦКБ под постоянным контролем врачей.

В Telegram-канале издания URA.RU со ссылкой на источник утверждалось, что политик мог заразиться омикрон-штаммом коронавируса.

Ранее Жириновский сообщил о том, что привился от коронавируса восемь раз. В разговоре «Лентой.ру» профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что такое количество прививок может быть опасным для здоровья.

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Роман Кирьянов
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В ЛДПР прокомментировали информацию о госпитализации Жириновского
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