В ЛДПР ответили на сообщения о госпитализации Жириновского

Глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин ответил на сообщения о госпитализации лидера партии Владимира Жириновского. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что политик чувствует себя хорошо.

«Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать», — сказал Александр Дюпин.

Информация о госпитализации Владимира Жириновского появилась в Telegram-канале «brief ®️незыгарь». Издание Ura.ru со ссылкой на источник утверждало, что политик мог заразиться омикрон-штаммом коронавируса.