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В ЛДПР ответили на сообщения о госпитализации Жириновского

Глава пресс-службы ЛДПР заявил о хорошем состоянии Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин ответил на сообщения о госпитализации лидера партии Владимира Жириновского. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что политик чувствует себя хорошо.

«Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать», — сказал Александр Дюпин.

Информация о госпитализации Владимира Жириновского появилась в Telegram-канале «brief ®️незыгарь». Издание Ura.ru со ссылкой на источник утверждало, что политик мог заразиться омикрон-штаммом коронавируса.

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Дамир Матюхин
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