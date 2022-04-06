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В Госдуме почтили минутой молчания память Жириновского

Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память умершего Владимира Жириновского

Депутаты Государственной Думы почтили минутой молчания память скончавшегося 6 апреля главы ЛДПР Владимира Жириновского. Видео с заседания нижней палаты парламента опубликовано на сайте «Дума.ТВ».

После объявления о смерти политика спикер Госдумы Вячеслав Володин из уважения к памяти скончавшегося Жириновскому встал с кресла, и его примеру последовали все находившиеся в зале депутаты.

Глава ЛДПР скончался после продолжительной болезни. Политику было 75 лет.

В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Telegram-канал SHOT отмечал, что «вытащить» лидера партии из этого состояния будет трудно.

Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.

Валерий Розенберг
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