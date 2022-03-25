Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о смерти Жириновского

Mash сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Стало известно о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, политик скончался 25 марта в 10:45 по московскому времени. Предыдущие сутки он находился в коме.

Других деталей не приводится. Политику было 75 лет.

Ранее в марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Telegram-канал SHOT отмечал, что «вытащить» лидера партии из этого состояния будет трудно. При этом в пресс-службе партии заявили, что председатель ЛДПР продолжает лечение по плану врачей, а все «новости» от анонимных источников по этому поводу являются слухами и спекуляцией.

11 марта сообщалось, что Жириновский пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Он начал давать первые поручения и читать новости.

Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
Володин опроверг смерть Жириновского
В ФХР отреагировали на расследование IIHF
Боррель рассказал о первой оборонительной стратегии ЕС
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского
Строительство столкнулось с кризисом из-за перебоев с поставками
Производители продуктов пожаловались на трудности из-за экстремистских логотипов
Ида Галич рассказала об отказе от участия в популярном шоу на ТНТ
Росздравнадзор заявил об искусственном ажиотаже в аптеках
Полиция Латвии приравняла собрание людей на 9 Мая к поддержке «агрессора»
Американец избил российского хоккеиста во время матча НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.