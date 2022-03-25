Стало известно о смерти Жириновского

Mash сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Стало известно о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, политик скончался 25 марта в 10:45 по московскому времени. Предыдущие сутки он находился в коме.

Других деталей не приводится. Политику было 75 лет.

Ранее в марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Telegram-канал SHOT отмечал, что «вытащить» лидера партии из этого состояния будет трудно. При этом в пресс-службе партии заявили, что председатель ЛДПР продолжает лечение по плану врачей, а все «новости» от анонимных источников по этому поводу являются слухами и спекуляцией.

11 марта сообщалось, что Жириновский пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Он начал давать первые поручения и читать новости.

Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.