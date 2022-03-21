В ЛДПР ответили на сообщения об отказе легкого у Жириновского

Глава пресс-службы ЛДПР Дюпин сообщил, что Жириновский продолжает лечение по плану врачей

Председатель ЛДПР продолжает лечение по плану врачей. Все «новости» от анонимных источников по этому поводу являются слухами и спекуляцией. Так на эти сообщения ответил пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин, пишет ТАСС.

«Владимир Жириновский продолжает лечение согласно плану врачей, реабилитация после болезни требует времени», — подчеркнул глава пресс-службы партии.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у председателя ЛДПР Владимира Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. По информации канала, «вытащить» лидера партии из этого состояния будет трудно.

Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась из-за омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.