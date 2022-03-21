Стало известно об отказавшем легком у Жириновского

SHOT: у лидера ЛДПР Владимира Жириновского наступил септический шок и отказало легкое

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, политик по-прежнему «стабильно-тяжелый». Медики утверждают, что «вытащить» председателя партии из этого состояния будет трудно.

16 марта сообщалось об улучшении состояния председателя ЛДПР. По некоторой информации, он мог самостоятельно дышать и находиться без аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по несколько часов. В то же время у политика сохранялась большая кровопотеря.

11 марта стало известно, что Жириновский пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Он начал давать первые поручения и читать новости.

Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.

