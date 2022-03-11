Жириновский пришел в сознание после двух недель в коме и начал читать новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Он уже начал передавать первые поручения, а также читать последние новости и документы, рассказал источник РИА Новости в пятницу, 11 марта.

Глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин не опроверг, но и не подтвердил выход политика из комы. Он заявил, что Жириновский знает о проведении российской военной спецоперации на Украине еще с февраля и воспринимает ее с большим энтузиазмом. По его словам, проводимые действия соответствуют мнению лидера партии.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, Жириновский готовится приехать на ближайшее заседание нижней палаты парламента.

Жириновский провел в реанимации больше месяца

9 февраля источник «Коммерсанта» рассказал, что политик узнал о заражении омикрон-штаммом еще в январе и принял решение работать удаленно. Жириновский заболел вскоре после того, как сделал восьмую прививку от коронавируса. Он был убежден, что повторную прививку надо делать сразу, как только в организме снижается уровень антител. Однако далеко не все специалисты разделяют мнение лидера ЛДПР. В частности, вирусолог Александр Чепурнов предупреждал Жириновского о последствиях частых прививок еще в декабре прошлого года.

Не очень понимаю, для чего нужны такие излишества. Даже сильно перестраховывающиеся западные медицинские инстанции ставят в качестве оптимального срока полгода. То есть за те полтора года, что у нас есть вакцина, стоило бы сделать не более трех уколов. Александр Чепурнов вирусолог

2 февраля врачи Центральной клинической больницы Управления делами президента России диагностировали у Жириновского развивающуюся пневмонию и приняли решение о его госпитализации. Эту информацию подтверждала пресс-служба Минздрава.

СМИ сообщали, что Жириновский находился в тяжелом состоянии и что врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В ЛДПР неоднократно опровергали тяжелое состояние лидера, называя эту информацию сплетнями и слухами. На протяжении всего течения болезни в партии заявляли, что политик идет на поправку и продолжает работать.

26 февраля Telegram-канал Mash сообщал, что Владимира Жириновского ввели в состояние медикаментозной комы. Авторы поста писали, что перед этим состояние политика сильно ухудшилось, и он с трудом мог дышать и говорить.

В больнице Жириновский пропустил начало «предсказанной» им операции на Украине и избежал санкций

В декабре 2021 года лидер ЛДПР утверждал, что в феврале 2022 года Россия вмешается в ситуацию с ДНР и ЛНР и вытеснит украинские войска с территории республик. Политолог Андрей Суздальцев в разговоре с «Лентой.ру» объяснил точность прогноза Жириновского его информированностью, большим опытом и аналитическими способностями.

Пока лидер ЛДПР находился в реанимации, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе с республиками. Спустя три дня, 24 февраля, началась спецоперация по защите Донбасса. За это время были освобождены несколько крупных городов на территориях республик, ранее занятых Украиной. По официальным источникам, под контроль взяты 80 населенных пунктов ДНР и большая часть ЛНР.

Сам Жириновский, в отличие от ряда своих коллег, избежал попадания в новый санкционный список стран Евросоюза, поскольку находился в больнице. Однако 2014 году санкции на политика все же были наложены.