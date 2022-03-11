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Володин анонсировал выступление Жириновского в Госдуме

Володин заявил, что Жириновский выступит на ближайшем заседании Госдумы

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступит на ближайшем заседании Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Сейчас Жириновский готовится к анонсированному выступлению.

Ранее СМИ сообщили, что лидер ЛДПР вышел из медикаментозной комы. Сейчас он активно передает первые указания, читает новости и изучает документы.

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюмин заявил, что Жириновский с большим энтузиазмом относится к спецоперации на Украине. По его словам, политик уверен в правильности всех принятых решений и убежден, что Россия преодолеет все выпавшие ей сложности.

Председатель ЛДПР был госпитализирован в начале февраля из-за последствий перенесенного им омикрон-штамма. Политик заболел за две недели до госпитализации, однако изначально не хотел публично объявлять о своей болезни. Также он сообщал о восьмикратной вакцинации.

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Роман Кирьянов
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