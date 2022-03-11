Володин анонсировал выступление Жириновского в Госдуме

Володин заявил, что Жириновский выступит на ближайшем заседании Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступит на ближайшем заседании Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Сейчас Жириновский готовится к анонсированному выступлению.

Ранее СМИ сообщили, что лидер ЛДПР вышел из медикаментозной комы. Сейчас он активно передает первые указания, читает новости и изучает документы.

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюмин заявил, что Жириновский с большим энтузиазмом относится к спецоперации на Украине. По его словам, политик уверен в правильности всех принятых решений и убежден, что Россия преодолеет все выпавшие ей сложности.

Председатель ЛДПР был госпитализирован в начале февраля из-за последствий перенесенного им омикрон-штамма. Политик заболел за две недели до госпитализации, однако изначально не хотел публично объявлять о своей болезни. Также он сообщал о восьмикратной вакцинации.