В ЛДПР рассказали об отношении Жириновского к спецоперации на Украине

В ЛДПР заявили, что Жириновский воспринимает решения по спецоперации с энтузиазмом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспринимает все решения, которые касаются специальной операции России на Украине, с большим энтузиазмом. Об отношении политика к этому рассказал глава пресс-службы партии Александр Дюпин, пишет «Подъем» в Telegram.

Председатель партии убежден, что Россия преодолеет трудности и победит. Все это он излагал задолго до начала спецоперации на Украине, добавил Дюпин.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Жириновского вывели из медикаментозного сна, в настоящее время он находится в сознании. Кроме того, политик начал передавать первые поручения, читать новости и документы.

Лидера ЛДПР госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в начале февраля. Причиной этому стали последствия заражения омикрон-штаммом коронавируса. Политик заразился еще в середине января, однако в течение двух недель отказывался от госпитализации, что могло привезти к ухудшению его состояния.