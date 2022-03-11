Стали известны первые подробности о состоянии Жириновского после выхода из комы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после выхода из медикаментозной комы начал передавать первые поручения, читать новости и документы. Об этом сообщил источник РИА Новости.
Ранее о выходе политике из медикаментозной комы сообщил источник ТАСС.
Лидер ЛДПР был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в начале февраля. Причиной его госпитализации стали последствия заражения омикрон-штаммом. При этом политик заразился еще в середине января, однако в течение двух недель отказывался от госпитализации, что могло привезти к ухудшению его состояния.
Более двух недель он провел подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Во вторник, 8 марта, состояние Жириновского оценивалось как тяжелое. появилась информация о падении уровня сатурации, несмотря на подключение его к ИВЛ.