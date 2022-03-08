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Стало известно об ухудшении состояния Жириновского

Жириновский остается на ИВЛ, уровень кислорода в его крови падает

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский остается в тяжелом состоянии, при этом оно постепенно ухудшается. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации канала, уровень сатурации у подключенного к ИВЛ политика упал с 96 до 88 процентов. Помимо уровня кислорода в крови, большая часть остальных лабораторных анализов у него остаются в норме.

Ранее сообщалось, что Жириновский находится в стабильно тяжелом состоянии. Политик был подключен к ИВЛ, однако кислород ему подавали в небольших количествах, так как он мог дышать самостоятельно.

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Роман Кирьянов
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