Стало известно об ухудшении состояния Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский остается в тяжелом состоянии, при этом оно постепенно ухудшается. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации канала, уровень сатурации у подключенного к ИВЛ политика упал с 96 до 88 процентов. Помимо уровня кислорода в крови, большая часть остальных лабораторных анализов у него остаются в норме.

Ранее сообщалось, что Жириновский находится в стабильно тяжелом состоянии. Политик был подключен к ИВЛ, однако кислород ему подавали в небольших количествах, так как он мог дышать самостоятельно.