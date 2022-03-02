Стало известно о состоянии Жириновского

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который попал в больницу с омикроном, до сих пор находится на ИВЛ, его состояние остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, политику подают кислород в небольших количествах, так как он может дышать сам. Уточняется, что Жириновский находится в сознании.

Ранее в пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский, который попал с омикрон-штаммом коронавируса в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), постепенно идет на поправку. Отмечается, что на реабилитацию политика потребуется время. В ЛДПР уточнили, что врачи сами решают, какие средства лечения нужно применять.

О госпитализации Жириновского стало известно в начале февраля. Он попал в больницу из-за осложнений, вызванных омикрон-штаммом коронавируса. Позднее СМИ сообщали, что у политика якобы 75-процентное поражении легких. В ЛДПР эту информацию опровергли.