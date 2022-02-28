В ЛДПР заявили об улучшении состояния Жириновского

Председатель Либерально-демократической партии Владимир Жириновский, который попал с омикрон-штаммом коронавируса в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), постепенно идет на поправку. Об улучшении в состоянии здоровья политика рассказали в пресс-службе ЛДПР, сообщается в Telegram-канале RT.

В партии пояснили, что на реабилитацию Жириновского потребуется время. В ЛДПР подчеркнули, что медики сами решают, какие средства лечения нужно применять.

Иным появляющимся в СМИ сведениям о состоянии политика не стоит доверять, это просто слухи, пояснили представители ЛДПР.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил об улучшении самочувствия Жириновского. По его словам, пока врачи рекомендуют лидеру ЛДПР не участвовать в публичных выступлениях.

О госпитализации политика стало известно в начале февраля. Сообщалось, что в больницу он попал из-за осложнений, вызванных омикрон-штаммом COVID-19. Позднее СМИ сообщали, что у Жириновского якобы 75-процентное поражении легких. В ЛДПР эту информацию опровергли.