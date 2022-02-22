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Володин рассказал о состоянии Жириновского

Спикер Госдумы Володин заявил, что председатель ЛДПР Жириновский уже чувствует себя лучше
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский . Фото: «Комсомольская правда » / Globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который попал с омикрон-штаммом коронавируса в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), уже чувствует себя лучше. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента, прямая трансляция которого ведется на сайте органа власти.

Он отметил также, что пока врачи рекомендуют Жириновскому не участвовать в публичных выступлениях.

«Я вчера с ним разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают, надеюсь, что мы его увидим в зале в ходе мартовских заседаний», — сказал Володин.

Ранее 22 февраля о том, что председатель ЛДПР идет на поправку, сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов, недавно выписавшийся из того же медицинского учреждения.

О госпитализации политика стало известно в начале февраля. Сообщалось, что в больницу он попал из-за осложнений, вызванных омикрон-штаммом COVID-19. Позднее СМИ сообщали, что у Жириновского якобы 75-процентное поражении легких. В ЛДПР эту информацию опровергли.

Евгения Куликова
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