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Зюганов раскрыл данные о состоянии Жириновского

Лидер КПРФ Зюганов сообщил, что председатель ЛДПР Жириновский идет на поправку

Фото: Globallookpress.com

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который попал с омикрон-штаммом коронавируса в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), идет на поправку. Данные о его состоянии раскрыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов, недавно выписавшийся из того же учреждения. Его слова приводит ТАСС.

«[Владимир] Вольфович поправляется», — подчеркнул политик.

Ранее в ЛДПР опровергли данные СМИ о якобы 75-процентном поражении легких у председателя ЛДПР. По словам представителя партии, Жириновский проходит реабилитацию и постепенно идет на поправку.

О госпитализации политика стало известно 2 февраля. По данным пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую помощь.

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Юлия Ямпольская
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