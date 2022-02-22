Зюганов раскрыл данные о состоянии Жириновского

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который попал с омикрон-штаммом коронавируса в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), идет на поправку. Данные о его состоянии раскрыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов, недавно выписавшийся из того же учреждения. Его слова приводит ТАСС.

«[Владимир] Вольфович поправляется», — подчеркнул политик.

Ранее в ЛДПР опровергли данные СМИ о якобы 75-процентном поражении легких у председателя ЛДПР. По словам представителя партии, Жириновский проходит реабилитацию и постепенно идет на поправку.

О госпитализации политика стало известно 2 февраля. По данным пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую помощь.