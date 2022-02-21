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В ЛДПР ответили на сообщения о 75-процентном поражении легких у Жириновского

В ЛДПР опровергли сообщения о 75-процентном поражении легких у лидера партии Жириновского
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В пресс-службе ЛДПР опровергли сообщения о 75-процентном поражении легких у лидера партии Владимира Жириновского. Об этом сообщает Daily Storm.

По данным издания, состояние политика, который заразился омикрон-штаммом коронавируса, с каждым днем улучшается. «Владимир Жириновский проходит реабилитацию. Постепенно, но верно идет на поправку», — подчеркнул представитель ЛДПР.

Источник Mash сообщал, что степень поражения легких политика составляет 50-75 процентов. Медики заявили, что у него двусторонний отит. Кроме того, у председателя партии выявили анемию средней степени.

Ранее стало известно, что председатель партии остается в больнице под наблюдением медиков. Знакомые с ситуацией источники уверяли, что политику требуется операция, однако состояние лидера этому мешает. В пресс-службе ЛДПР рассказали, что он восстанавливается после перенесенного COVID-19.

О госпитализации Жириновского в центральную клиническую больницу сообщалось 2 февраля. По информации пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую помощь.

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Юлия Ямпольская
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