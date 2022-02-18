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Стало известно о планах медиков сделать операцию Жириновскому

РЕН ТВ: врачи решили провести лидеру ЛДПР Жириновскому операцию

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который попал в больницу из-за омикрон-штамма коронавируса, требуется операция. О планах медиков провести ее стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, в настоящее время врачи рассматривают возможность провести оперативное вмешательство, однако состояние политика этому мешает.

Ранее в пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер партии Владимир Жириновский восстанавливается после перенесенного коронавируса. Жириновский повысил свою активность. Поручения, данные политиком по работе Госдумы в период пандемии, прозвучат во вторник, 22 февраля, на заседании палаты.

О госпитализации председателя ЛДПР в центральную клиническую больницу стало известно 2 февраля. По информации пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую помощь.

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Юлия Ямпольская
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