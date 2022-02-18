Стало известно о планах медиков сделать операцию Жириновскому

Председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который попал в больницу из-за омикрон-штамма коронавируса, требуется операция. О планах медиков провести ее стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, в настоящее время врачи рассматривают возможность провести оперативное вмешательство, однако состояние политика этому мешает.

Ранее в пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер партии Владимир Жириновский восстанавливается после перенесенного коронавируса. Жириновский повысил свою активность. Поручения, данные политиком по работе Госдумы в период пандемии, прозвучат во вторник, 22 февраля, на заседании палаты.

О госпитализации председателя ЛДПР в центральную клиническую больницу стало известно 2 февраля. По информации пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую помощь.