Стало известно о восстановлении Жириновского после коронавируса

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский восстанавливается после перенесенного коронавируса. Политик уже поручил сделать ряд заявлений по работе. Об этом заявили в пресс-службе партии, пишет ТАСС.

Согласно сообщению пресс-службы ЛДПР, Жириновский повысил свою активность. Поручения, данные председателем партии по работе Госдумы в период пандемии, прозвучат во вторник, 22 февраля, на заседании палаты.

Ранее замглавы думской фракции партии Ярослав Нилов заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку после заражения COVID-19, однако ему еще требуется наблюдение врачей. «Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют теплые слова на его (Владимира Жириновского — прим. «Ленты.ру») имя», — подчеркнул он.

О госпитализации лидера ЛДПР в центральную клиническую больницу стало известно 2 февраля. По данным пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую помощь.