Появились новые данные о здоровье Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сдал отрицательный тест на COVID-19. Однако его состояние остается тяжелым, сообщает Telegram-канал Mash.

Степень поражения легких политика — 50-75 процентов. Медики заявили, что у него двусторонний отит. Кроме того, у председателя партии выявили анемию средней степени. По информации канала, специалисты пытаются поднять уровень железа препаратами.

Ранее сообщалось, что Жириновский остается в больнице под наблюдением врачей. Знакомые с ситуацией источники уверяли, что политику требуется операция, однако состояние лидера ЛДПР этому мешает. В пресс-службе партии рассказали, что он восстанавливается после перенесенного коронавируса.

О госпитализации Жириновского в центральную клиническую больницу стало известно 2 февраля. По данным пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую помощь.