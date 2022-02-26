Появились новые данные о здоровье Жириновского

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние медикаментозной комы. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в последние дни состояние Жириновского ухудшалось. Появилась информация, что он с трудом мог говорить и дышать, из-за чего врачи перевели его на аппарат жизнеобеспечения.

Однако в пресс-службе ЛДПР заявили, что данные об ухудшении самочувствия политика не соответствуют действительности. В партии сообщили, что состояние здоровья Жириновского оценивается как стабильное.

Ранее в ЛДПР опровергли сообщения СМИ о якобы 75-процентном поражении легких у Жириновского. 9 февраля лидер ЛДПР попал с омикрон-штаммом коронавируса в Центральную клиническую больницу (ЦКБ). С тех пор он находится под наблюдением медиков.