Заболевший Жириновский избежал новых санкций ЕС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заболевший коронавирусом, избежал новых санкций Евросоюза (ЕС). Документ со списком фигурантов ограничений опубликован на сайте ЕС, однако фамилии политика среди них нет.

При этом в список попали, в частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ограничения предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.

Всего под санкции попали 351 депутат Госдумы, которые проголосовали в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики. Еще 27 физических лиц и организаций, «сыгравшие роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», также вошли в список.

Ранее глава Политической экспертной группы Константин Калачев объяснил прошлогоднее выступление Жириновского в Госдуме, в ходе которого он намекал на возможное начало военных действий 22 февраля 2022 года. По его словам, у России есть некие символические даты, и лидер ЛДПР тонко чувствовал эту символику.

Владимир Жириновский был внесен в санкционный список Евросоюза 12 сентября 2014 года.