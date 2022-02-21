Политолог объяснил предупреждение Жириновского о 4 часах утра 22 февраля

У России есть некие символические даты, и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тонко чувствовал эту символику, объяснил предупреждение политика о 4 часах утра 22 февраля глава Политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее «Московский комсомолец» сообщал, что в интернете стало вирусным видео прошлогоднего выступления политика в Госдуме, в ходе которого он намекал на возможное начало военных действий 22 февраля 2022 года, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал Жириновского пророком из-за того, что тот предсказал развитие ситуации в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

«Провидец. На самом деле есть какие-то символические даты для нас, 23 февраля, например, и, если уж демонстрировать силу нашей армии, то 22 февраля очень хорошо подходит, дайте только повод, и мы покажем всем, какие мы крутые, а накануне 9 мая надо показать, какие мы миролюбивые. Прекрасный отрезок времени: 22 февраля начать, а 8 мая закончить миром. С точки зрения символики чудесно, так что есть в этом некая логика», — отметил политолог.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале 2022 года. ДНР, ЛНР и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, а объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украину на таком фоне грозят плохими последствиями.

Последние несколько месяцев Украина и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам украинской территории и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По словам президента страны Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.