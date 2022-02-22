Политолог объяснил точность прогнозов Жириновского по ситуации в Донбассе

Точность прогноза лидера ЛДПР Владимира Жириновского, обещавшего усиление эскалации ситуации на юго-востоке Украины в конце февраля 2022 года, может быть связана с его большим политическим опытом и способностями аналитика. Такое объяснение в беседе с «Лентой.ру» привел политолог Андрей Суздальцев.

Эксперт считает, что Жириновский наверняка обладал доступом к какому-то количеству инсайдерской информации, благодаря которой он мог спрогнозировать, что текущий кризис в Донбассе достигнет своего пика к концу февраля 2022 года.

Что касается прогноза Жириновского, то я думаю, что Владимир Вольфович — информированный человек. Не говорю о том, что он уже в декабре знал все до минуты, но российские власти придерживаются определенных сценариев, которые он как человек долго находящийся в политике мог просчитать Андрей Суздальцев политолог

Политолог отметил, что любовь политика к громким заявлениям работает таким образом, что, когда его предсказания сбываются, у них сразу появляется флер «пророчеств».

«Жириновский у нас вообще такой источник "кухонной правды", регулярно озвучивая какие-то мысли, которые отзываются в душе простого человека», — добавил Суздальцев.

Жириновский в декабре 2021 заявил, что боевые действия на юго-востоке Украины начнутся в конце февраля 2022 года. По его словам, Россия может вмешаться в ситуацию в Донбассе в случае, если украинская армия начнет полномасштабное вторжение в регион.

В понедельник, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, это связано в первую очередь с агрессией Украины, которая угрожает населению Донбасса.