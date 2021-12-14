Жириновский дал прогноз на начало боевых действий на Украине

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский завил, что полномасштабные боевые действия могут начаться на юго-востоке Украины в феврале 2022 года. Его слова со ссылкой на ЛДПР ТВ приводит Ura.ru в Telegram-канале.

Жириновский выразил уверенность, что в случае угрозы уничтожения мирных жителей ДНР и ЛНР Россия должна вмешаться в ситуацию и вытеснить украинские войска с территории самопровозглашенных республик.

«Дальше идти нам не надо — хотя мы можем! Но мы не хотим никого завоевывать и захватывать, если люди в других городах Украины нас, конечно, не попросят прийти», — такой прогноз на начала военных действий дал Жириновский.

Политик добавил, что цель России — защитить мирных жителей Донбасса, поэтому необходимо предъявить Киеву и их «заокеанским хозяевам» жесткий ультиматум.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что российским военным может понадобиться порядка двух недель для того, чтобы дойти до Киева. По его мнению, это может произойти, только если Украина заблокирует российские войска в Приднестровье.