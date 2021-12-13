Доктор военных наук назвал условия захвата Киева Россией

Российским военным может понадобиться порядка двух недель для того, чтобы дойти до Киева, считает доктор военных наук Константин Сивков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал условие, при котором Россия может пойти на такой шаг: по его мнению, это может произойти, только если Украина заблокирует российские войска в Приднестровье.

Ранее бывший заместитель командующего Силами специальных операций Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что колонна российских войск сможет дойти до Киева в считаные часы.

Страшилка для населения

Сивков уверен: в случае возникновения подобной необходимости российским войскам понадобилось бы порядка двух недель для того, чтобы дойти от границы до Киева, поскольку, во-первых, скорость передвижения танковой дивизии довольно невелика, а во-вторых, никто не даст военным свободно и беспрепятственно гулять по стране.

«Это просто страшилка для населения, не имеющая никакого отношения к реальности. На самом деле сначала войскам потребовалось бы пройти те группировки украинских военных, которые уже стоят на границе (самопровозглашенных — прим. «Ленты.ру») ЛНР и ДНР, потом создать внешнюю и внутреннюю линии обороны, чтобы не допустить прорыва, и только затем частью сил развивать наступление вглубь страны. В общей сложности на это потребуется порядка пары недель», — подсчитал эксперт.

Он напомнил, что в Штатах также заявляли, что Россия может разгромить Украину уже за 30 минут. Это, по мнению Сивкова, еще смешнее. Хотя он отметил, что теоретически страна могла бы это сделать, использовав 30-40 ядерных боеприпасов, но тогда вместе с Украиной уничтожила бы половину Европы и половину России.

«Так что это просто обычная пугалка для того, чтобы перевести сознание украинского общества на военные рельсы. Да и, разумеется, захват Киева России не нужен. Это может случиться только в одном случае: если украинские войска перекроют Приднестровье, где находится наша база. Ни при каких других обстоятельствах на Киев мы не пойдем. Если же вдруг они начнут атаку на ДНР и ЛНР, тогда ситуация будет развиваться так же, как в Грузии в 2008 году: быстрый разгром группировки с вынуждением отказа от боевых действий. И все. А на Киев никто так и не пойдет», — заключил Сивков.

Доктор военных наук добавил, что захват Украины невыгоден России и с экономической точки зрения: страна находится в упадке, ее производства разгромлены и разорены. Россия не захочет содержать страну.